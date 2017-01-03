Замен на этапе КМ по скелетону в сборной России не будет

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт, Елена Соболь. Замен в российской сборной на этап Кубка мира по скелетону в Альтенберге в связи с временным отстранением спортсменов не будет, сообщила агентству "Р-Спорт" пресс-атташе Федерации бобслея России (ФБР) Анна Макарова.

В пятницу Международная федерация бобслея (IBSF) объявила о временном отстранении четырех действующих российских скелетонистов в связи с расследованием МОК.

"Временно отстранены на время расследования Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына. Нет, замен на этапе Кубка мира не будет. Основная команда выехала на тренировочные сборы в полном составе и находится в Альтенберге вместе с ребятами. Пока да, (выступят только трое спортсменов)", — сказала Макарова по телефону.

Она также добавила, что Потылицына, которая была заявлена для участия в Интерконтинентальном кубке, также отправится с командой. "Ольга Потылицына полетит 4 числа на Интерконтинентальный кубок и тоже будет находиться с командой", — отметила собеседница агентства.

На этапе Кубка мира в Альтенберге, таким образом, выступят трое россиян — Юлия Канакина, Евгений Рукосуев и Никита Трегубов.

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