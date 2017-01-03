Назван срок обнародования результатов перепроверки проб россиян с ОИ-2014

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Результаты проверки допинг-проб российских спортсменов с сочинской Олимпиады-2014 будут обнародованы через один-два месяца, сообщил член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хейберг.

Ранее МОК начал дисциплинарные дела в отношении 28 спортсменов из России, которые участвовали в Олимпийских играх в Сочи. Запланирована также перепроверка проб всех россиян, которые выступали на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, Олимпиаде-2012 в Лондоне и на сочинской Олимпиаде.

В декабре независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена обнародовала результаты своей работы, в которой сообщалось о системе манипуляций с допинг-пробами в российском спорте, в том числе и на домашних для россиян Играх в Сочи.

"Мы назначили комиссию, чтобы перепроверить пробы каждого российского спортсмена с Игр в Сочи. Это должно произойти быстро, так как в 2018 году будет Олимпиада в Пхенчхане, и все должны знать, что происходит", заявил Хейберг, слова которого приводит NRK.

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