Главный тренер махачкалинского "Анжи" Врба покинул свой пост

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Главный тренер "Анжи" чех Павел Врба оставил команду по соглашению с руководством футбольного клуба, сообщается на сайте "Анжи".

Также из команды уходят ассистент главного тренера Душан Фитцель, тренер Александр Бокий и тренер вратарей Мартин Тихачек. Имя нового главного тренера клуб сообщит позже.

Изменения в тренерском штабе произошли после того, как в среду стало известно, что бизнесмен Осман Кадиев приобрел "Анжи" у Сулеймана Керимова. Перед этим махачкалинский клуб объявил об изменениях в своей деятельности и о продаже ведущих футболистов, что вызвано, в том числе, финансовыми соображениями.

Павел Врба, который с 2014 года возглавлял сборную Чехии, пришел в "Анжи" летом 2016 года. Под его руководством клуб набрал в национальном чемпионате 20 очков и находится сейчас на 11-м месте.

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