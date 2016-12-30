В Федерации бобслея прокомментировали отстранение российских скелетонистов

МОСКВА, 30 дек — Р-Спорт. Федерация бобслея России (ФБР) на официальном сайте заявила, что не согласна с решением Международной федерации бобслея (IBSF) об отстранении четырех действующих российских скелетонистов в связи с расследованием МОК, которое действует до 19 января 2017 года, и оставляет за собой право на ответные шаги.

В пятницу IBSF объявила о временном отстранении четырех действующих российских скелетонистов в связи с расследованием МОК. По данным источника агентства "Р-Спорт", это Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына, а также там значится уже завершивший карьеру Сергей Чудинов.

"ФБР подтверждает получение документов о временном отстранении четырех российских спортсменов до 19 января 2017 года по итогам публикации второй части доклада Макларена. Мы находимся в постоянном контакте с IBSF и президентом федерации Иво Ферриани, продолжаем изучать ситуацию. ФБР заявляет, что не согласна с этим решением. Мы оставляем за собой право на ответные шаги", — сообщается на официальном сайте ФБР.

Вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в спорте во время Олимпийских игр 2014 года была представлена 9 декабря. МОК 23 декабря открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Сочи. Впоследствии Россию лишили чемпионата мира по бобслею, планировавшегося для проведения в Сочи в 2017 году.

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