Ассоциация юристов России поможет ОКР в защите спортсменов

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Ассоциация юристов России намерена оказать содействие Олимпийскому комитету России (ОКР) в правовой защите российских спортсменов, заявил журналистам в пятницу председатель правления АЮР Владимир Груздев.

Олимпийский комитет России в рамках разбирательств по допингу в российском спорте должен привлечь сильных юристов, знающих международное право, заявил ранее глава ОКР Александр Жуков.

Груздев считает, что необходимо привлекать опытных юристов-международников с опытом ведения судебных разбирательств в спортивной сфере. "Это будет способствовать справедливому рассмотрению дел по существу и избавит судебные разбирательства от чрезмерной политизированности", — сказал глава организации.

"Сейчас мы находимся в контакте c главой Олимпийского комитета России Александром Жуковым. Ассоциация юристов по окончанию новогодних каникул направит в ОКР рекомендации с именами лучших представителей в области международного спортивного права для работы с профильными международными организациями и недавно созданной независимой комиссией под руководством Виталия Смирнова. Сложившаяся ситуация недвусмысленно диктует необходимость именно такого активного шага", — заявил Груздев.

Он согласился с необходимостью привлечению лучших профессиональных ресурсов для защиты, о которой ранее заявил глава ОКР. Груздев также выразил надежду, что качественная юридическая поддержка позволит в будущем избежать применения несправедливой коллективной ответственности по отношению к российским спортсменам.

В декабре была представлена вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном, расследовавшей применение допинга в России. Помимо Макларена расследование в отношении России ведут сразу две комиссии МОК, созданные в июле — Денниса Освальда, который должен заниматься перепроверкой проб россиян с Олимпийских игр в Сочи, и Самуэля Шмида, который проверяет достоверность информации о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.