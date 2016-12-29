Магнитогорский "Металлург" обыграл на выезде "Салават Юлаев"

МОСКВА, 29 дек — Р-Спорт. Магнитогорский "Металлург" обыграл на выезде уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в четверг в Уфе, завершилась победой гостей со счетом 5:3 (2:0, 1:2, 2:1). В составе победителей дубль оформил Оскар Осала (1-я и 3-я минуты), еще по шайбе забросили Ян Коварж (28), Томми Сантала (47) и Евгений Тимкин (60). У "Салавата" отличились Линус Умарк (32), Денис Куляш (32) и Тему Хартикайнен (43).

Следующий матч "Металлург" проведет уже в 2017 году — 3 января на выезде против тольяттинской "Лады". "Салават" завершил 2016 год четырьмя поражениями подряд и в следующей игре регулярного чемпионата 3 января встретится на выезде с нижнекамским "Нефтехимиком".

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