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Спорт

Без допинга: Ан и Константинова выиграли ЧР по шорт-треку в многоборье

18:1329.12.2016
(обновлено: 18:17 29.12.2016)
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Виктор Ан. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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НОВОГОРСК (Московская область), 29 дек – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан стал абсолютным чемпионом России, добившись победы на всех основных дистанциях личного зачета, суперфинал на 3000 метров спортсмен проводил уже в новом статусе.

Чемпионат страны по шорт-треку завершился во дворце зимних видов спорта учебно-тренировочного центра "Новогорск". Ан в итоге набрал 110 очков, серебро у Руслана Захарова (63), бронза – у Александра Шульгинова (60).

Чемпионат России без Елистратова

Ожидаемого соперничества между Аном и действующим на тот момент чемпионом России Семеном Елистратовым не получилось. В первый день оба спортсмена, как и все остальные члены основы сборной России, пробились в четвертьфинал на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров, однако в среду вечером Елистратов вынужден был сняться с турнира по семейным обстоятельствам.

Конькобежный спорт. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Ан добился успеха, несмотря на отсутствие оптимальной формы. "Пока Виктор не набрал свою форму, по сути, он только начал втягиваться в соревновательный ритм. Он пропустил год, тренируясь по индивидуальному графику, а для шорт-трека – это очень много", — рассказал главный тренер сборной России Андрей Максимов, выразивший надежду, что спортсмен наберет полную силу к мартовскому чемпионату мира в Роттердаме.

Незадолго до чемпионата России Ан обратился в Международный союз конькобежцев (ISU) с просьбой озвучить, присутствует ли его имя в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, о возможности данного факта ранее сообщили СМИ. Сам Ан заявил, что всегда соблюдал антидопинговый кодекс. "Я по этому поводу даже не переживаю, — ответил Максимов на вопрос, насколько тяжело готовить команду к Олимпийским играм 2018 года на фоне постоянных разбирательств WADA. — Потому что уверен и знаю, что наши спортсмены (шорт-трекисты) все чистые. Ну не может быть в сборной России по шорт-треку допинга.

Дмитрий Мигунов. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Песня
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Пусть боятся те, кто допинг принимал, а нам не за что опасаться".

В первом финале в Новогорске Ан опередил ставшего вторым Кирилла Шашина и пересекшего финишную черту третьим Павла Ситникова. Затем Виктор стал лучшим на дистанции 1500 метров, второе место — у Руслана Захарова, третье – у Александра Шульгинова. На следующий день Ан выиграл забег на 1000 метров, а в суперфинале немотивированный Ан стал лишь четвертым. Выиграл трехкилометровый забег Шульгинов, на втором месте — Захаров, на третьем – Артем Денисов.

Чемпионат Европы без Просвирновой

В женской части соревнований также выступила лишь один лидер сборной из двух – Екатерина Константинова (91 балл), которая в итоге и стала абсолютной чемпионкой России. Серебро — у Евгении Захаровой (60), бронза – у Екатерины Ефременковой (45). Софью Просвирнову, пропустившую декабрьские этапы Кубка мира из-за травмы, тренерский и медицинский штабы сборной берегут. Как стало известно позже, она пропустит чемпионат Европы, который состоится 13-15 января в Турине. "Восстановление проходит хорошо, нога больше не беспокоит. Тренируюсь, как видите", — сказала сама шорт-трекистка.

Конькобежный спорт. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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У России отобрали этап Кубка мира по конькобежному спорту
Константинова в первый же день выиграла финал А на дистанции 500 метров, опередив ставшую второй Евгению Захарову и финишировавшую третьей Юлию Шишкину. Спортсменка призналась, что пока также испытывает определенные проблемы с прежней травмой, которую она получила летом, из-за чего пропустила весеннюю часть подготовки. "Бывает, упадешь, начинает снова голеностоп болеть. Упала прямо перед соревнованиями, и немножко нога меня беспокоит. Правда, на дистанции не чувствуется. Видимо, из-за того, что в эйфории нахожусь", — произнесла Константинова с улыбкой, показывая укутанную компрессом ногу.

Константинова выросла

Максимову тем не менее импонирует, что петербурженка быстро набрала форму. "Сегодня она уже опытный спортсмен. Есть у Кати и ошибки, но она выросла и физически, и тактически, и психологически", — признался тренер.

Слева направо: Ольга Зайцева, Яна Романова, Екатерина Шумилова, Ольга Вилухина. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Правда, на дистанции 1500 метров Константинова в призеры не попала. "Замешкалась на дистанции 1500 метров. Отвлеклась", — призналась спортсменка. В этой дисциплине первенствовала четырехкратная чемпионка Европы 2005 года Татьяна Бородулина, на втором месте оказалась Шишкина, на третьем – Эмина Малагич. Таким образом, Бородулина вышла в лидеры общего зачета, но после финального забега на 1000 метров Константинова вернулась на первую позицию очковой гонки.

Бородулину и Шишкину дисквалифицировали на стадии полуфинала, а в решающем забеге Константинова уверенно оторвалась от преследовательниц за несколько кругов до финиша. Второе место у Евгении Захаровой, третье – у Ольги Беляковой, входившей в состав сборной России на Олимпийских играх 2014 года.

В суперфинале на 3000 метров Константинова заняла нужное ей второе место, первое — у Ефременковой, третье – у Екатерины Стрелковой. Команда Московской области победила в мужском финале A эстафеты на 5000 метров, на втором месте — команда Москвы, на третьем – Санкт-Петербурга. В финале женской эстафеты победу праздновала команда Челябинской области. На второй позиции финишировали шорт-трекистки Москвы, на третьей – Московской области.

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© РИА Новости. Илья Питалев
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Виктор Ан. Архивное фото
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