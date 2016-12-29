Губернатор: вибрацию выкатного поля "Зенит-Арены" устранят к инспекции FIFA

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Замечания по вибрации выкатного поля нового стадиона "Зенит-Арена" будут устранены к очередной инспекции FIFA, сообщил журналистам губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

"Все замечания учтены, по ним ведется работа, сегодня ведутся работы по устранению вибрации поля, решение найдено, и они будут завершены к очередной инспекции FIFA", — сказал Полтавченко.

Он отметил также, что на сегодняшний день "проблем и нерешенных вопросов (с сооружением стадиона) не осталось".

Полтавченко в четверг сообщил, что стадион "Зенит-Арена" в западной части Крестовского острова в Петербурге построен, выдано разрешение на ввод спортивной арены в эксплуатацию. Северо-западное управление Ростехнадзора в свою очередь сообщило, что выдало заключение о соответствии построенного стадиона требованиям проектной документации и технических регламентов.

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности.