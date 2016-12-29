Все объекты Универсиады-2019 сдадут в срок, заявил красноярский губернатор

КРАСНОЯРСК, 29 дек — РИА Новости. Строительство объектов Универсиады-2019 в Красноярске начнется на 3-4 месяца позже запланированного, но это не помешает выполнить сроки их сдачи, сообщил журналистам глава региона Виктор Толоконский.

По его словам, на процедуры согласования и строительные экспертизы ушло больше времени, чем планировалось, сдвиги "произошли на 3-4 месяца".

"2016 год стал временем разворотов всех строек… Потребовались огромные усилия, чтобы организовать строительный проект так, чтобы не сорвать график… Сегодня нет никаких опасений, по всем объектам идем в срок. Хотя решающим будет 2017-й", — сказал губернатор.

Он отметил, что все 34 объекта будут построены с хорошим качеством. Объем инвестиций составляет порядка 60 миллиардов рублей, из них 31,5 миллиарда рублей — федеральные деньги, 14 миллиардов — краевой бюджет и 12 миллиардов — частные инвесторы.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. К проведению соревнования в городе должны быть подготовлены и построены 23 спортивных объекта, пять объектов олимпийской деревни, четыре медицинских объекта и два объекта транспортной инфраструктуры.