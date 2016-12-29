Глава ФМБА рассказал, во сколько России обошлись исследования по мельдонию

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Исследования по срокам вывода мельдония из организма обошлись России в 60 миллионов рублей, специалисты также проверяют, как выводятся другие вещества, которые WADA запретит в 2017 году, заявил глава ФМБА России Владимир Уйба.

Он отметил, что в пробирке мельдоний разлагается в течение 12 часов, но в организме человека препарат может вести себя иначе.

"Организм… может накапливать и потом выбрасывать этот препарат. И это, действительно, надо изучать, и именно это мы WADA и предлагаем", — сказал Уйба.

В 2017 году перечень запрещенных веществ расширится, WADA опубликовало обновленный список еще в сентябре. Он вступит в силу с 1 января.

Всемирное антидопинговое агентство пока не ответило на предложение российской стороны изучить, как выводятся из организма другие вещества, которые войдут в "черный список". Уйба заявил, что специалисты уже приступили к анализу некоторых препаратов, но не уточнил, каких именно.

"Мы предлагаем специалистам WADA реальные исследования по вопросам фармакокинетики, чтобы не только для России, но и для всего мира выработать систему профилактики. Мы ставим задачу не оружия против какой-то страны, а задачу "чистого" спорта", — добавил глава ФМБА.

Мельдоний был включен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года. Некоторых российских спортсменов отстранили от соревнований из-за положительных допинг-проб. Позже выяснилось, что период вывода вещества из организма подробно изучен не был. В апреле WADA установило допустимый порог концентрации мельдония в организме спортсмена, и большинство отстраненных были амнистированы.