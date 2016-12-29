Уйба рассказал о сроках вывода мельдония при разовом курсовом применении

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Даже при однократном курсовом применении мельдония в течение 30 дней его последующий вывод из организма может составить до девяти месяцев, сообщил глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Уйба на пресс-конференции.
"Наши ученые доказали, что даже однократное курсовое применение мельдония в течение 30 дней… вывод его уже в течение 9 месяцев и более", — сказал Уйба.
Он также отметил, что WADA согласилась с этими выводами российских специалистов.
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