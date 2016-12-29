Уйба: сборная России "чище" стран, где допинг применяют в виде исключений

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. В России "самая чистая" олимпийская сборная по сравнению со странами, где под видом терапевтического исключения применяются запрещенные вещества, заявил глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Уйба на пресс-конференции.

"Мы, как страна, я это совершенно официально заявляю, на уровне президента, правительства, исполнительных органов, которые за это отвечают, с допингом жестко совершенно боремся. И наверное, сегодня у нас самая "чистая" сборная по отношению к другим, у которых под эгидой ТИ (терапевтического исключения) применяются запрещенные препараты… наша сборная самая чистая, если подходить объективно ко всем сборным с одним мерилом", — сказал Уйба.

Ранее хакерская группа Fancy Bears опубликовала документы Всемирного антидопингового агентства (WADA), свидетельствующие о применении запрещенных веществ с позволения WADA на правах терапевтических исключений многими известными спортсменами, среди которых: теннисисты Рафаэль Надаль, Серена и Винус Уильямс, гимнастка Симона Байлз, велогонщики Крис Фрум и Брэдли Уиггинс, баскетболисты Милош Теодосич и Елена Делле Донн.