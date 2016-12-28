Новым владельцем футбольного клуба "Анжи" стал Осман Кадиев

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новым владельцем футбольного клуба "Анжи" из Махачкалы стал российский бизнесмен Осман Кадиев. Об этом передает "Р-Спорт" с ссылкой на сайт клуба.

Ранее клуб принадлежал бизнесмену Сулейману Керимову. Команда сообщала о том, что были внесены коррективы в деятельность клуба и объявила о продаже некоторых спортсменов из-за ряда причин, в том числе финансовых.

"26 декабря 2016 года между Османом Кадиевым и ООО "Грандеко", в группу которого входил клуб "Анжи", было заключено соглашение о передаче прав на клуб. По условиям этого соглашения структуры бывшего владельца клуба гарантировали урегулирование всех его долгов, а также исполнение всех обязательств "Анжи", существующих на момент подписания соглашения", – сообщается в пресс-релизе махачкалинцев.

В сообщении также отмечается, что переход футбольного клуба новому владельцу будет "безболезненным". Кадиев, говорится в пресс-релизе, выразил готовность развивать клуб и потенциал дагестанских спортсменов.

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