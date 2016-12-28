Волейболистки казанского "Динамо" выиграли Кубок России

КАЗАНЬ, 28 дек – Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Волейболистки казанского "Динамо" в третий раз в истории стали обладательницами Кубка России, обыграв московское "Динамо".

В "Финале четырех", который проходил в Казани, хозяйки площадки обыграли сначала "Протон" из Саратовской области (3-1), а в решающем матче победили одноклубниц из Москвы (3-1). Третье место занял "Протон", который выиграл у красноярского" Енисея" (3-0).

В полуфиналах без сюрпризов

Болельщики, ожидавшие сенсаций в первых матчах "Финала четырех" Кубка России, остались разочарованными. Московское "Динамо" разгромило "Енисей", который ни разу не смог набрать более 17 очков за партию, а казанская команда отдала только один сет "Протону". В составе москвичек отлично дебютировала доигровщица из Доминиканской республики Бетания де ла Крус, которая набрала 15 очков, а диагональная "Динамо" Наталья Гончарова завершила игру с 20 очками.

"Сегодня "Динамо" было явно сильнее нас. Гончарова показала феноменальную игру, забила процентов 90 всех своих атак. И (новичок команды) Бетания де ла Крус тоже добавила сил "Динамо". У нас не получилось ничего на приеме, провалили его. По тактике все вроде бы выполняли, но без приема играть тяжело", — сказал главный тренер "Енисея" Сергей Голотов.

Казанское "Динамо" во вторник после выигранной первой партии не справилось с "Протоном" во втором сете, но затем в двух следующих партиях не оставило соперницам шансов – 25:15 и 25:10. Элица Василева набрала в этой игре 23 очка.

"В третьей партии мы немного сменили тактику, и это принесло результат. В принципе, мы пытались перестроиться еще во второй партии, но там были догонялки. Но уже в третьей партии, благодаря действиям наших девочек, мы смогли уверенно повести", — заявил главный тренер казанского "Динамо" Ришат Гилязутдинов.

Бронза "Протона" и третья победа казанского "Динамо" в Кубке России

В матче за третье место "Протон" обыграл "Енисей" со счетом 3-0 и впервые с 2007 года завоевал медали Кубка страны. В чемпионате России саратовская команда идет на седьмом месте, но в кубковом турнире им удалось войти в тройку лучших.

В финале встречались две сильнейшие команды России последних лет – московское и казанское "Динамо". В этом году они обменялись победами в матчах чемпионатов России, но хозяйки "Финала четырех" рисковали завершить год без единого титула. Главный тренер казанской команды Ришат Гилязутдинов решил рискнуть в финале и выставил в основном составе не Евгению Старцеву, а вторую связующую Ирину Филиштинскую. Ход себя оправдал. Команда выиграла первую партию со счетом 25:23, а во втором сете, когда москвички повели "+4", произошла обратная замена, и уже со Старцевой в составе "Динамо" довело игру до победы – 3-1.

"Наша команда сегодня играла хорошо. Удалось разобрать игру московского "Динамо". Все моменты сложились в одно целое. Замена Евгении Старцевой на Ирину Филиштинскую не была спонтанной. Обе девочки показали себя с наилучшей стороны. Они изменяли ход игры, и эта смена рисунка позволяла нам играть чуть свободнее", — сказал Гилязутдинов после матча.

Для Марины Марюхнич и Ирины Филиштинской победа в Кубке России стала третьей подряд, а блокирующая Ирина Заряжко, напротив, впервые выиграла этот трофей.

"Ура! Мой первый Кубок России! Меня еще перед полуфиналом с "Протоном" просто "колошматило". Не знаю, почему было сильное волнение. Сегодня отдали третью партию московскому "Динамо", но в четвертом сете даже при счете 24:15 держали себя в полной концентрации. Были максимально собранными, так как третий сет отдали сами. Потом эмоции улеглись, ушел страх. Я безумно счастлива!" — сказала Заряжко агентству "Р-Спорт".

В третий раз в истории Кубок России достался казанскому "Динамо", которое прежде выигрывало трофей в 2010 и 2012 годах.

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