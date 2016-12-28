Автор статьи NYT о допинг-системе в России ответила на комментарий Кремля

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Журналистка Ребекка Руиз, автор статьи в газете New York Times под названием "Россияне больше не оспаривают олимпийскую операцию по допингу", заявила, что корректно привела все цитаты в материале.

"В ответ на комментарии Кремля. Все цитаты в нашей статье являются точными. Российские чиновники заявили, что они не оспаривают существование допинг-схем, оспаривают лишь их поддержку на государственном уровне", – написала журналистка в своем микроблоге в Twitter.

In response to the Kremlin comments, all quotes in our story today are accurate. (Tweet 1 of 3) https://t.co/FuF1xDTes4 — Rebecca R. Ruiz (@RebeccaRuiz) 28 декабря 2016 г.

По ее словам, правдивость данных подтвердил ей глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.

NYT во вторник опубликовала материал, в котором исполняющая обязанности главы РУСАДА Анна Анцелиович якобы подтверждает, что в России существует "институциональный заговор" по применению допинга. В ответ на это РУСАДА заявило, что Руиз вырвала слова Анцелиович из контекста и исказил их смысл.

В Олимпийском комитете России назвали статью "журналистским фейком", отметив, что приведенные цитаты вырваны из контекста общей беседы.

В Кремле, в свою очередь, категорически опровергли причастность государства к возможному употреблению допинга российскими спортсменами.