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Спорт

Автор статьи NYT о допинг-системе в России ответила на комментарий Кремля

21:1428.12.2016
(обновлено: 22:55 28.12.2016)
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Вход в здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке, США
© AFP 2016/ Emmanuel Dunand

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Журналистка Ребекка Руиз, автор статьи в газете New York Times под названием "Россияне больше не оспаривают олимпийскую операцию по допингу", заявила, что корректно привела все цитаты в материале.

"В ответ на комментарии Кремля. Все цитаты в нашей статье являются точными. Российские чиновники заявили, что они не оспаривают существование допинг-схем, оспаривают лишь их поддержку на государственном уровне", – написала журналистка в своем микроблоге в Twitter.

Станислав Поздняков. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Натрускин
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В ОКР назвали "фейком" статью NYT о "системе допинга" в России
По ее словам, правдивость данных подтвердил ей глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.

NYT во вторник опубликовала материал, в котором исполняющая обязанности главы РУСАДА Анна Анцелиович якобы подтверждает, что в России существует "институциональный заговор" по применению допинга. В ответ на это РУСАДА заявило, что Руиз вырвала слова Анцелиович из контекста и исказил их смысл.

В Олимпийском комитете России назвали статью "журналистским фейком", отметив, что приведенные цитаты вырваны из контекста общей беседы.

В Кремле, в свою очередь, категорически опровергли причастность государства к возможному употреблению допинга российскими спортсменами.

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Спорт
Обсуждение
30 пользователей оставили 34 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Показать старые комментарии (14)
  • Владимир Владимирович
    Всё переворачивают с ног наголову.
    00:06
    29.12.2016
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  • Александр Перов
    Уволить Анцелиович за общение с вражескими СМИ и за некомпетентность в высказываниях.Что у нас за чиновники?
    00:09
    29.12.2016
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  • Nickolay Toporov
    известно,что многие западные спортсмены легально применяют допинг. Но кто нибудь из западных спортивных чиновников дал интервью российским журналистам по этому поводу? Если нет,то почему россияни дают интервью западной прессе ?
    00:25
    29.12.2016
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  • assuk001
    NYT на сегодняшний день - дешевое бульварное чтиво, учитывая сколько раз они облажались, "освещая" ситуацию в Сирии. Фейки, дезинформация, ложь...
    Серьезная газета так не работает. NYT в топку.
    00:31
    29.12.2016
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  • waldemarwanke
    На мой взгляд, высказывания Анны Анцелиович в интервью весьма двусмысленны, быть может, примеряет на себя "лавры" Родченкова. Того и гляди в Америку махнёт.
    00:31
    29.12.2016
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  • Oma Opa в ответ пользователю Leha.sakharov.90(показатьскрыть)
    Leha.sakharov.90, суд, тем более международный, - это всегда очень дорого.

    Вопрос первый: иск подавать за счет государства?
    P.S. Вопрос второй последует, после ответа на вопрос первый...
    00:46
    29.12.2016
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  • игорь в ответ пользователю Александр Перов(показатьскрыть)
    Александр Перов, она не чиновник, это не госучреждение
    01:19
    29.12.2016
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  • Агавай Келеанин
    Нашим чиновникам пора учиться овладевать устной речью и "цедить базар",время сейчас жёсткое и за каждое "обронённое слово" придётся держать ответ,не пытаясь ссылаться на неточность перевода !
    01:48
    29.12.2016
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  • bav7206 в ответ пользователю waldemarwanke(показатьскрыть)
    waldemarwanke, согласен полностью. Многие наши деятели с умнейшим видом рассуждают перед иножурналюгами про всё. И в процессе делают бывает такие заявления, что не поймешь, о чем говорил... А когда не поймешь - можно их интерпретировать как угодно, в любую сторону. Любой кусок выхвати и комментируй как угодно.
    Мысли надо бы излагать коротко и ясно, как тот же Лавров. У него из "контекста" не фразу не выдернешь и не прокомментируешь как нравится
    02:01
    29.12.2016
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  • Sergei Maslakov
    У меня лично начинают возникать вопросы, по поводу применения допинга... где обращения в суды... выйгранные процессы... наказания за обструкцию Российских спортсменов... ГДЕ ЭТО ВСЕ... ссылки на политику уже не проходят... докажите обратное хотя бы одним единственным судебным решением... поднимите дух и гордость нашего народа...
    06:48
    29.12.2016
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  • holodoffat
    А о заговоре в США по применению допингов спорсменами, которые попались на нем когда вскрылась переписка с ВАДА, почему не пишут?
    Почему не пишут про покрывательство ВАДА спорсменов США, употребляющих допинг???
    07:03
    29.12.2016
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  • Space Predator
    Учитывая то как в США любят врать в последнее время, я бы вообще подавал на всех в суд без доказательств, а то ведь болтать она может что угодно, а доказательства где? США уже себя достаточно дискредитировала, слишком много помоев на нас лила бездоказательно, так что не одному человеку из этой страны верить нельзя, балоболы.
    07:59
    29.12.2016
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  • Юрий Дмитриев в ответ пользователю Leha.sakharov.90(показатьскрыть)
    Leha.sakharov.90, нашим чиновникам надо на русском интервью давать, а не на тарабарском жаргоне.
    А то корчат из себя вумных да продвинутых, употребляя всякие там "портфолио", "дидлайны", "мейстримы", "месседжи"... и прочую словесную дребедень, не отдавая отчета о реальном смысле слов. Потом оказывается, что на Западе "институциональный" - это "поддерживаемый институтами государственной власти", если в буквальном значении. И пусть сама Анцелиович имела в виду совсем другое - ляпнула она то, что ляпнула.
    08:08
    29.12.2016
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  • Илья Кошелев
    Все! Фиаско! Финита ля комедия...Череда событий сложилась и правда вылазит наружу.Цепь событий приведу, а то телевизор у многих наших граждан начисто отбил критическое мышление
    1. после ОИ в сочи министр спорта (вдруг почему то) жестко отказал спортивным федерациям в проверке допинг проб в лаборатории в России.
    2. Федерации за свои деньги подключили независимых следователей и журналистов, которые установили факты наличия допинговой системы в России.
    3. Под гнетом доказательств МОК начинает собственное расследование.
    4. МОК лишает полномочий РУСАДА и планирует вызвать функционеров агенства дать показания.
    5. С разницей в две! недели погибают от сердечных приступов два руководителя РУСАДА - Камаев и Синев, Родченко бежит из России.
    5. Доклад макларена - пробы в российской лаборатории повреждены. В докладе фигурируют российские спортивные чиновники.
    6. Глава ФЛА России почему то подает в отставку.
    7. Почему то впоследствии, как заявил глава антидопинговой комиссии ОКР, уволены все чиновники фигурировавшие в докладе макларена (ни кто его таки не засудил за клевету)
    8. Спортсмены массово попадаются на допинге и выбывают из состязаний.
    9. Исполняющая обязанности главы РУСАДА заявила о системе допинга в России.
    А вы и дальше закройте уши и глаза и мотайте головой - все это вада, макларен, запад... Засадить за клевету не забудьте кого нибудь...
    08:26
    29.12.2016
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  • virshych в ответ пользователю Илья Кошелев(показатьскрыть)
    Илья Кошелев, Это было написано после приёма чего?
    08:38
    29.12.2016
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  • John Dow
    И эта с открытым ртом на фото. У них, мода такая?
    08:48
    29.12.2016
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  • Абсатар Абдыганиев в ответ пользователю Leha.sakharov.90(показатьскрыть)
    Leha.sakharov.90, вы правы, только через суд можно поставить всех на свое место, и на Макларена подать в суд, если он не представить доказательств, о которых обещает не первый месяц. Поветкина очернили, потом оказалось, что одна триллионная доля остарина считается допустимой, а повторная допинг-проба оказалось чистой, а поезд -то ушел.
    09:11
    29.12.2016
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  • John Dow в ответ пользователю Илья Кошелев(показатьскрыть)
    Илья Кошелев, Ну если у вас не отбито критическое мышление что вы скажете на следующее.
    1. Медальный зачет Атланты 1996 г. (до создания ВАДА)
    США (USA) золото 44 всего 101
    Германия (GER) золото 20 всего 65
    Канада золото 3 всего 22
    Великобритания (GBR) золото 1 всего 15
    Новая Зеландия 1 всего 6
    Год 1999 Создана ВАДА Глава Дик Паунд (1999—2007) Канада
    Медальный зачет Сиднея.
    США золото 31 всего 92
    Германия золото 13 всего 56
    Великобритания 11 всего 28
    Канада золото 3 всего 8
    Новая Зеландия 1 всего 3
    На ровном месте резко выросли результаты Великобритании.
    ОИ 2016 Рио-де-Жанейро
    США 44 золота всего 101
    Великобритания золото 27 всего 67
    Германия золото 17 всего 42
    Канада золото 4 всего 22
    Новая Зеландия 4 всего 18
    При этом главы ВАДА
    Дик Паунд (1999—2007) Канада
    Джон Фейхи (2008—2013) Австралия
    Крейг Риди (Craig Reedie) (2014 — настоящее время) Великобритания
    Мы видим резкий рост результатов спортсменов из стран из-которых руководители ВАДА. Германия приведена в качестве спортивной страны, которая не имела отношения к руководству ВАДА.
    А вы и дальше закройте уши и глаза и мотайте головой и говорите, что ВАДА за честный спорт и абсолютно непривзято. А вот с чем, я согласен, что действительно подавать в суд на клевету. Почему раньше не подали? Возможно потому, что сидит еще в головах у власть придержащих заискивание перед Европой. Еще много "приельцинских" чиновников осталось во власти. Давно уже пора плюнуть и вести политику не оглядываясь на Запад. Можно жить и без всяких ПАСЕ и СЕ. Как американцы которые везде лезут договариваться, но ничего не подписали и не ратифицировали.
    09:29
    29.12.2016
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  • Вера Сотникова в ответ пользователю holodoffat(показатьскрыть)
    holodoffat, Так WADA же призналась, что заказали Россию, а не США. Они выполнили заказ.
    09:31
    29.12.2016
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  • игорь в ответ пользователю Абсатар Абдыганиев(показатьскрыть)
    Абсатар Абдыганиев, одна триллионная не считается допустимой. Просто есть шанс доказать, что попало случайно и наказание минимальное
    10:01
    29.12.2016
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