Советник генсека ООН отказался "ставить под вопрос" ЧМ-2018 в России

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россию не следует лишать права на проведение чемпионата мира по футболу — 2018, заявил в интервью немецкому радио специальный советник генерального секретаря ООН по спорту Вильфрид Лемке.

Высокопоставленный чиновник высказался против инициатив его коллег по отстранению РФ от спортивных соревнований. "Я считал и считаю, что было бы правильно провести чемпионат мира-2018 в этой стране", — заявил Лемке. При этом советник отметил, что у него лично есть к России "несколько вопросов", и они в первую очередь касаются поведения российских футбольных фанатов.

Лемке подчеркнул, что спорт остается "связующим элементом" любого сообщества, однако недавние скандалы указывают на драматические перемены в его статусе, и виной тому, по его мнению, являются "жадность и жажда власти". "Мы должны вновь обрести веру в большой спорт. Он заключает в себе массу возможностей для общественного взаимодействия, роста солидарности и интеграции", — полагает функционер.

Ранее менеджер национальной сборной Германии Оливер Бирхофф заявил, что Немецкий футбольный союз и национальная сборная ФРГ не статут "закрывать глаза" на поведение российских болельщиков и будут пристально следить за расследованием специальной комиссии WADA по вопросу об использовании допинга российскими спортсменами.