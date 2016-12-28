Российские хоккеисты разгромили латвийцев на молодежном чемпионате мира

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Хоккеисты молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) победили соперников из Латвии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Канаде. Об этом сообщает "Р-Спорт".

Встреча команд из группы B закончилась со счетом 9:1 (3:0, 3:1, 3:0). Эта победа стала для россиян первой на турнире.

Хет-триком в матче отметился Кирилл Капризов, забив на 21-й, 47-й и 57-й минутах встречи. Две шайбы в ворота соперника забил Александр Полунин (13, 25), по разу отличились Данил Юртайкин (6), Павел Карнаухов (18), Кирилл Беляев (26) и Яков Тренин (50). В составе сборной Латвии единственный гол на счету Рудольфа Балцерса.

Следующий матч российские хоккеисты проведут 29 декабря против сборной США, а латвийцы встретятся с канадцами.

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