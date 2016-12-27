Хоккеисты "Ак Барса" обыграли СКА, прервав серию побед армейцев из 9 матчей

КАЗАНЬ, 27 дек – Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского "Ак Барса" на своем льду добились победы над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, прервав девятиматчевую победную серию соперника.

"Ак Барс" во вторник в Казани выиграл по буллитам — 4:3 (2:2, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). У хозяев отличились Федор Малыхин (13-я), Михаил Глухов (15-я) и Иржи Секач (55-я). У СКА забросили Евгений Дадонов (3-я минута) и дважды Вадим Шипачев (18-я и 23-я). Победный буллит провел Малыхин.

На первых секундах матча "Ак Барс" остался в меньшинстве после удаления Дениса Хлыстова, который проводил 900-ю игру в карьере в чемпионатах страны. Дадонов реализовал большинство – 1:0. Хозяевам к середине периода удалось выровнять игру, и в течение двух минут Малыхин и Глухов забросили по шайбе в ворота Микко Коскинена. Но СКА удалось отыграться еще до перерыва — ошибкой Эмиля Гарипова воспользовался Шипачев.

В начале второго периода Шипачев оформил дубль: Антон Белов набросил шайбу на ворота, а нападающий успел подставить клюшку – 3:2. Гости могли еще несколько раз увеличить свое преимущество, но не использовали хорошие моменты. "Ак Барс" же оживился к концу периода, когда два раза играл в большинстве, но Коскинен действовал без ошибок.

Владимир Ткачев мог сравнять счет на 43-й минуте, когда убегал один на один, но вновь надежно сыграл Коскинен. СКА удавалось сдерживать атаки "Ак Барса", но на 55-й минуте хозяева сравняли счет: Секач подкараулил ошибку Антона Белова, потерявшего шайбу перед воротами, и переиграл Коскинена – 3:3. В овертайме, который был сыгран в формате "три на три", несмотря на два удаления – по одному у каждой из команд — голов не было, а в серии буллитов победу одержал "Ак Барс".

В следующем матче регулярного чемпионата "Ак Барс" 29 декабря примет череповецкую "Северсталь", а СКА в Санкт-Петербурге сыграет с ярославским "Локомотивом".

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