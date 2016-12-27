Американская таможня не видит в действиях Родченкова ничего противоправного

ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В Таможенно-пограничной службе США (СВР) не знают о противоправных действиях информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, но сообщают, что сотрудники ведомства ежедневно перехватывает более пяти тысяч килограммов наркотиков и запрещенных к провозу медикаментов.
Официальный представитель СВР заявил во вторник РИА Новости, что ничего не знает о данном конкретном случае. "Но обычно человек может путешествовать только с медикаментами для личного использования, обычно — не больше чем на 90 дней применения", — сказал он. При этом, по его словам, "все лекарства по рецепту должны быть в оригинальных упаковках, в противном случае пассажиру необходимо предоставить рецепт или письмо врача".
После отставки с поста директора московской лаборатории Родченков уехал в США, в интервью местной прессе объявил о "государственной системе" допинга в России, а позднее стал информатором WADA. В России считают, что еще в бытность спортивным функционером Родченков сам распространял запрещенные препараты среди спортсменов.
Сам Родченков пока не ответил на просьбу РИА Новости о комментарии.