Американская таможня не видит в действиях Родченкова ничего противоправного

ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В Таможенно-пограничной службе США (СВР) не знают о противоправных действиях информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, но сообщают, что сотрудники ведомства ежедневно перехватывает более пяти тысяч килограммов наркотиков и запрещенных к провозу медикаментов.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что Родченков, до назначения главой московской антидопинговой лаборатории работавший в Канаде, превратил допинг в личный бизнес. Российский лидер выразил недоумение: как человек, перемещавший запрещенные препараты через государственную границу США и Канады, мог оставаться никем не замеченным.

Официальный представитель СВР заявил во вторник РИА Новости, что ничего не знает о данном конкретном случае. "Но обычно человек может путешествовать только с медикаментами для личного использования, обычно — не больше чем на 90 дней применения", — сказал он. При этом, по его словам, "все лекарства по рецепту должны быть в оригинальных упаковках, в противном случае пассажиру необходимо предоставить рецепт или письмо врача".

Как добавил представитель службы, ежедневно это ведомство задерживает на американской границе свыше тысячи злоумышленников и перехватывает более 5 тысяч килограммов наркотиков и запрещенных к провозу медикаментов.

После отставки с поста директора московской лаборатории Родченков уехал в США, в интервью местной прессе объявил о "государственной системе" допинга в России, а позднее стал информатором WADA. В России считают, что еще в бытность спортивным функционером Родченков сам распространял запрещенные препараты среди спортсменов.

Сам Родченков пока не ответил на просьбу РИА Новости о комментарии.