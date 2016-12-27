Отстраненные лыжники Легков и Белов заявили, что не принимали допинг

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов заявили, что никогда не принимали запрещенных препаратов и не признают решения Международной федерации лыжного спорта (FIS) об их отстранении, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на совместное заявление спортсменов.

Как отметили Легков и Белов, они сдавали допинг-пробы только в рамках официальных мероприятий, при этом никто не принуждал их сдавать какие-либо другие пробы.

FIS 23 декабря по результатам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена отстранила от международных турниров шесть россиян, принимавших участие в зимних Олимпийских играх-2014 в Сочи. Ими оказались Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов.

Как сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, из-за отстранения FIS Легков, Белов и Вылегжанин пропустят лыжную многодневку "Тур де Ски", которая начнется 31 декабря в Швейцарии.

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