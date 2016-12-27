"Меня поддержал весь мир": Исинбаева рассказала, каким для нее был 2016 год

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева в интервью агентству Sputnik Италия рассказала, чем запомнился уходящий год, об основных событиях, которые произошли в ее жизни, а также о своем отношении к допингу.
"Для меня этот год стал двояким: как позитивным, так и негативным. Из негативного — меня не допустили к участию в Олимпийских Играх в Рио, и я не смогла выиграть свое третье олимпийское золото, ради которого столько трудилась. Несмотря на это, я рада, что закончила свою карьеру победой на чемпионате России с лучшим результатом в сезоне", — сообщила спортсменка.
По словам Исинбаевой, уходящий год запомнится тем, что ее выбрали представителем спортсменов в Международном олимпийском комитете, а 7 декабря назначили директором Российского антидопингового агентства.
Касаясь темы допинга, Исинбаева отметила, что это является индивидуальной проблемой каждого спортсмена. "Я хочу, чтобы все как можно скорее это поняли", — заявила она.