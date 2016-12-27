Бронзовый призер ОИ-2010 Петухов попал в число отстраненных FIS лыжников

КРАСНОГОРСК (Московская область), 27 дек – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере, чемпион мира 2013 года Алексей Петухов попал в число лыжников, временно отстраненных от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), заявила агентству "Р-Спорт" президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

FIS по результатам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на Играх в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований. Позже Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) выпустила релиз, в котором сообщила, что расследование в отношении шести российских лыжников, отстраненных FIS, касается механических повреждений пробирок.

"Шестым лыжником, временно отстраненным от соревнований, является Алексей Петухов", — заявила Вяльбе.

Лыжницы Евгения Шаповалова и Юлия Иванова ранее уже подтвердили свое отстранение. Также в список попали олимпийский чемпион Александр Легков, трехкратный серебряный призер Олимпиады в Сочи, чемпион мира 2015 года Максим Вылегжанин и бронзовый призер чемпионата мира 2013 года Евгений Белов.