Отстраненные FIS лыжники Легков, Белов и Вылегжанин пропустят "Тур де Ски"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Олимпийский чемпион Александр Легков и трехкратный серебряный призер Игр в Сочи Максим Вылегжанин не выступят в многодневке "Тур де Ски" из-за временного отстранения от стартов под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.
Ранее FIS по результатам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований. Позже ФЛГР сообщила, что расследование в отношении отстраненных лыжников касается механических повреждений пробирок.
Многодневка "Тур де Ски" стартует 31 декабря в Швейцарии и завершится 8 января в Италии.
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