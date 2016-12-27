Отстраненные FIS лыжники Легков, Белов и Вылегжанин пропустят "Тур де Ски"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Олимпийский чемпион Александр Легков и трехкратный серебряный призер Игр в Сочи Максим Вылегжанин не выступят в многодневке "Тур де Ски" из-за временного отстранения от стартов под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.

Также, по словам Вяльбе, в команду не попали отстраненные призер чемпионата мира 2013 года Евгений Белов и чемпион мира Алексей Петухов.

Ранее FIS по результатам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований. Позже ФЛГР сообщила, что расследование в отношении отстраненных лыжников касается механических повреждений пробирок.

Многодневка "Тур де Ски" стартует 31 декабря в Швейцарии и завершится 8 января в Италии.

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