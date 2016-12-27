В Казани стартует "Финал четырех" Кубка России по волейболу среди женщин

КАЗАНЬ, 27 дек — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. "Финал четырех" Кубка России по волейболу среди женщин, победитель которого завоюет путевку в Кубок ЕКВ на сезон-2017/18, стартует в Казани.

В "Финале четырех" 27 декабря казанское "Динамо" сыграет с "Протоном" из Саратовской области, а московское "Динамо" — с красноярским "Енисеем".

Дебютант из Красноярска нацелен на медали

По итогам полуфинального предварительного раунда в четверку лучших команд Кубка России не попали прошлогодние чемпионы – волейболистки краснодарского "Динамо". Путь к Кубку им преградил "Протон", который уверенно выступает и в регулярном чемпионате. Но главным сюрпризом стал выход в "Финал четырех" красноярского "Енисея", который прежде никогда не доходил так далеко в Кубке страны. Команда Сергея Голотова, за которую играют Мария Фролова, Анастасия Гарелик, Екатерина Ефимова, Ирина Кузнецова, лишь недавно пробилась в суперлигу, и сейчас старается не уступать ведущим клубам России.

"Мы всегда настраиваемся на оптимальный результат. Посмотрим, будет ли еще сопутствовать удача при всех наших стараниях. Наша задача в Кубке России – медали", — заявил агентству "Р-Спорт" директор клуба Эдуард Носков.

Что касается "Протона", то его лидеры – это Анна Макарова, Елена Новик, Валерия Зайцева, Мария Халецкая. В 1999 году команда из Саратовской области, тогда называвшаяся "Балаковская АЭС", выигрывала Кубок страны, но с тех пор ей только два раза удавалось войти в тройку лучших команд турнира.

"Протон" и "Енисей" сейчас показывают неплохую игру, поэтому заслужили выход в "Финал четырех". Мы недавно выиграли в Красноярске со счетом 3-0, и если кому-то покажется, что победа далась нам легко, то это не так. Очень серьезно настраивались и готовились к матчу, было тяжело из-за длительного перелета, смены часовых поясов. Мы максимально себя настраивали. А до этого в Красноярске играло московское "Динамо", которое провело там пять партий. "Енисей" может любому потрепать нервы", — заявила агентству "Р-Спорт" связующая казанского "Динамо" Евгения Старцева.

Состоится ли еще одна встреча Казани и Москвы?

Фаворитами "Финала четырех" являются казанское и московское "Динамо", и если для действующих чемпионок страны из российской столицы 2016-й год был успешным, то для татарстанской команды домашний Кубок России – шанс реабилитироваться за все свои неудачи. В этом году волейболистки казанского клуба остались без медалей чемпионата страны и заняли четвертое место в Лиге чемпионов, не завоевав ни одного трофея. На новогодний перерыв в чемпионате страны "Динамо" (Казань) уходит лидером турнирной таблицы, но победа в Кубке страны команде Ришата Гилязутдинова необходима. За свою историю пятикратные чемпионки России два раза выигрывали Кубок страны. Это случилось в сезонах-2010/11 и 2012/13.

"Никакого давления со стороны руководства "Динамо" нет. И это не пустые слова. Команда обновилась в этом году. Девочки высокие мастера, и лишней накачки нет. Она только навредит. Команда чувствует заботу руководства. Все идет по плану", — сказал директор казанского "Динамо" Сергей Чернышов журналистам.

Московское "Динамо" в Казани выступит в рамках чемпионок страны. В команде Юрия Панченко перед "Финалом четырех" появился новичок – волейболистка из Доминиканской Республики Бетания де ла Крус, которая может дебютировать в команде уже в игре с "Енисеем". Но точно в Казани не сыграет блокирующая Юлия Морозова, которая не восстановилась после травмы.

"Мы понимаем, что Кубок России — очень значимый турнир, нам нужно завершить этот год на положительной ноте. В Кубке важно только первое место, вторые-третьи места ничего не значат. Делаем все, чтобы подойти к турниру в оптимальной форме", — заявил агентству "Р-Спорт" главный тренер московского "Динамо" Юрий Панченко.

Лидеры российского женского волейбола провели в 2016 году два матча и обменялись победами. В феврале москвички выиграли со счетом 3-0, а в ноябре казанская команда победила в пяти партиях – 3-2. Очередная встреча двух "Динамо" может состояться в Казани 28 декабря. В этот день пройдут финальный матч Кубка России и игра за третье место.

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