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Спорт

Полтавченко: строительные работы на стадионе в Петербурге почти завершены

00:1427.12.2016
(обновлено: 00:59 27.12.2016)
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Стадион Зенит-Арена в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Киреев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Строительные работы на стадионе футбольного клуба "Зенит" в западной части Крестовского острова в Санкт-Петербурге фактически завершены, сообщил в интервью ведущим информагентствам России губернатор города Георгий Полтавченко.

Стадион Зенит-Арена в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Михаил Киреев
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"Со дня на день должен быть подписан акт ввода в эксплуатацию. Фактически строительные работы на стадионе завершены. У нас появился действительно уникальный как с дизайнерской, так и с функциональной точки зрения спортивный объект, не имеющий аналогов в нашей стране. Он впечатляет и своими архитектурным обликом, и масштабами, и сложнейшей технической "начинкой". Уже сегодня это стадион, на котором можно играть в футбол, проводить официальные мероприятия. Но для этого надо получить официальный документ", — сказал он.

Полтавченко отметил, что еще предстоит провести работы, связанные с приспособлением стадиона под требования FIFA.

Губернатор также напомнил, что стадион будет передан эксплуатирующей организации – ФК "Зенит". "Как только будет получен акт ввода в эксплуатацию, начнется оформление стадиона в собственность города. После этого, вступив в права собственника, город передаст стадион эксплуатирующей организации ФК "Зенит". С ним подписан соответствующий меморандум, они с лета этого года уже работают на стадионе, в том числе, высказывают свои пожелания и претензии. И вместе с нашими строителями занимаются тем, чтобы получить качественный продукт. Сейчас все затраты, включая эксплуатацию, лежат на городе", — рассказал он.

Строительство стадиона Зенит-Арена в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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"Как только мы заключим соглашение о передаче, то все траты переведены на ФК "Зенит", содержать будет он, включая закупку дополнительного оборудования, не входившего в смету на строительство", — добавил Полтавченко.

Губернатор Петербурга также отметил, что власти города рассчитывают в будущем проводить на новом стадионе общегородские мероприятия: фестивали, концерты, а также выставки и праздники.

"Наши условия будут заложены в соглашение города с "Зенитом". Это, прежде всего, обязательная возможность проведения крупных мероприятий: фестивалей, концертов, культурных и спортивных массовых мероприятий, для общегородских праздников. Только в этом случае бюджетные затраты и все хлопоты, связанные с выкатным полем, будут оправданы. Что еще важно, мы рассматриваем вместе с клубом возможность использования подтрибунных пространств для проведения различного рода выставок, инсталляций и так далее. Там огромные помещения. Они должны работать и в те дни, когда на стадионе нет футбольных матчей", — заявил Полтавченко.

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям FIFA по вместимости и безопасности.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

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