"Локомотив" прервал 6-матчевую победную серию ЦСКА в чемпионате КХЛ

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты ярославского "Локомотива" обыграли московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, прервав победную серию армейцев из шести игр.

Встреча, прошедшая в понедельник в столичном ледовом дворце ЦСКА, завершилась в серии послематчевых буллитов победой гостей со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0). В основное время матча голы в составе победителей забили Артем Ильенко (34-я минута) и Брэндон Козун (38), у армейцев отличились Андрей Ермаков (37) и Максим Мамин (57). Победный буллит на счету нападающего "Локомотива" Андрея Локтионова.

Следующий матч чемпионата КХЛ ЦСКА проведет 28 декабря дома с московским "Динамо", хоккеисты "Локомотива" днем позже сыграют на выезде против петербургского СКА.

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