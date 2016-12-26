Сергея Шишкарева переизбрали на пост президента Федерации гандбола России

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Сергей Шишкарев переизбран на пост президента Федерации гандбола России (ФГР) на четыре года.

В понедельник в Москве проходит отчетно-выборная конференция ФГР, которая началась с минуты молчания в память о погибших 25 декабря в результате крушения самолета Ту-154 Минобороны России.

Шишкарев, который возглавил федерацию в апреле 2015 года, был единственным кандидатом на пост президента.

Женская сборная России на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро впервые в своей истории завоевала золотые медали Игр.

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