Колобков: решение об Ассоциации водных видов должны принять федерации

МОСКВА, 26 дек – Р-Спорт, Василий Конов-мл. Четыре федерации водных видов спорта должны принять решение относительно создания ассоциации, после чего министерство спорта будет обсуждать это, заявил агентству "Р-Спорт" министр спорта РФ Павел Колобков.

В субботу президент трех российских федераций по водным видам спорта — синхронному плаванию, водному поло и прыжкам в воду — Алексей Власенко сообщил о создании Ассоциации водных видов спорта, в которую должно войти и плавание. В понедельник глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что ВФП не получала предложений о вхождении в состав ассоциации, и вообще вопрос создания подобного объединения не ставился со стороны Международной федерации плавания (FINA). Позднее Власенко сообщил "Р-Спорт", что решение по включению федераций в Ассоциацию будет приниматься на высшем уровне, его примет наблюдательный совет ВФП.

"Есть механизм. Должны четыре федерации собраться, принять решение. Если такое решение будет принято, то будем обсуждать. У нас есть ассоциация зимних видов спорта, которая достаточно неплохо себя зарекомендовала. Минспорт не может ничего создать, это дело общественных организаций. Создание или несоздание ассоциаций полностью относится в ведении самих общественных организаций. Если они посчитают нужным, то создадут. Поддержит или не поддержит Минспорт? Они вольны сами принимать подобные решения", — сказал Колобков по телефону.

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