Сальников: FINA не предлагала создать в РФ Ассоциацию водных видов спорта

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт. Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что Международная федерация плавания (FINA) никогда не ставила вопрос по созданию Ассоциации водных видов спорта в России.

В субботу президент трех российских федераций по водным видам спорта — синхронному плаванию, водному поло и прыжкам в воду — Алексей Власенко заявил о создании Ассоциации водных видов спорта, в которую должно войти и плавание.

"Являясь членом Бюро FINA, ответственно заявляю, что вопрос о необходимости создания Ассоциации водных видов спорта в России никогда не стоял на повестке дня FINA и не был ими инициирован. Кроме того, подобное требование не может быть предъявлено в соответствии с конституцией FINA, что расценивалось бы как неправомерное вмешательство в деятельность национальных общественных организаций. Любое давление на общественную организацию, включая государственные органы, будет рассматриваться как вмешательство в деятельность общественной организации", — цитирует Сальникова пресс-служба ВФП.

"В Федеральном законе "Об общественных объединениях" четко прописано, что вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность общественных объединений не допускается", – подчеркивается в заявлении.

Сальников подчеркнул, что только президиум ВФП может принять решение о вступлении федерации в другую организацию. "Информация о якобы уж свершившемся факте вхождения Всероссийской федерации плавания в Ассоциацию водных видов спорта является не соответствующей действительности. Предложений о вхождении ВФП в Ассоциацию не поступало, да и предпосылок для этого нет. Решения о вступлении федерации в союзы, ассоциации, федерации, иные объединения или о выходе из них, согласно уставу ВФП, может принять только президиум организации", — отметил глава ВФП.

"ВФП в своей работе руководствуется исключительно положениями конституции РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права, касающимися сферы деятельности федерации, гражданским кодексом РФ, иными нормативно-правовыми актами РФ, конституцией FINA, уставом Европейской лиги плавания и уставом ВФП. ВФП входит в состав FINA, LEN, Олимпийского комитета России, Ассоциации летних и зимних олимпийских видов спорта и успешно с ними взаимодействует в качестве самостоятельной организации. Помощи, а также посредничества в этом взаимодействии со стороны новых организаций не требуется", — сообщил Сальников.

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