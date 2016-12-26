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Спорт

В Коломне стартует чемпионат России по конькобежному спорту

03:0626.12.2016
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Конькобежный спорт. Денис Юсков. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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КОЛОМНА (Московская область), 26 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях стартует в Коломне и будет квалификационным для участия россиян в чемпионате Европы по многоборью и чемпионате мира на отдельных дистанциях.

Чемпионат России пройдет с 26 по 29 декабря в формате, соответствующем новому для чемпионатов мира — с одной дистанцией 500 м. Так как теперь олимпийский чемпион, как и чемпион мира на отдельных дистанциях на "пятисотке" определяется по одному старту, а не на двух, как это было ранее, то и чемпион России будет выявлен согласно этому регламенту. Были внесены изменения и в формат чемпионата Европы, который теперь раз в два года будет проводиться не только в классическом, но и в спринтерском многоборье. Первый такой турнир состоится в голландском Херенвене уже в январе 2017 года. И, в том числе, по итогам чемпионата России будет сформирован состав на первый старт нового, предолимпийского года.

К чемпионату России конькобежцы успели выступить на четырех этапах Кубка мира, на каждом из которых поднимались на пьедестал. Наибольшее количество побед на старте сезона у Руслана Мурашова, одну победу успел одержать пропустивший один из этапов Кубка мира из-за повреждения мизинца трехкратный чемпион мира Денис Юсков. Неоднократно поднимался на подиум трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников. Среди призеров первых этапов Кубка мира участницы командного спринта (Ольга Фаткулина, Екатерина Шихова, Надежда Асеева, Ангелина Голикова) и командной гонки (Ольга Граф, Наталья Воронина, Елизавета Казелина) в составе сборной России. Несколько раз поднималась на пьедестал Анна Юракова, выступающая на длинных дистанциях.

© РИА Новости. Михаил Мокрушин
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Конькобежный спорт. Руслан Мурашов. Архивное фото

"На первом блоке этапов Кубка мира у нас получилось не всё, есть над чем работать. И это касается не только второго эшелона команды, но и первого тоже, в том числе лидеров — Павла Кулижникова, Дениса Юскова, Руслана Мурашова. Это касается всей команды. Приятно нас удивила Анна Юракова, и радует поступательная линия вверх в результатах Сергея Трофимова, Сергея Грязцова, Виктора Лобаса", — заявил по итогам старта международного сезона главный тренер сборной России Константин Полтавец.

Конькобежный спорт. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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У России отобрали этап Кубка мира по конькобежному спорту
Публикацию второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена конькобежцы пережили на этапе Кубка мира в голландском Херенвене, а к чемпионату России прибыла новость о том, что Международный союз конькобежцев решил в связи с обвинениями в адрес российского спорта и соответствующими рекомендациями Международного олимпийского комитета перенести финальный этап Кубка мира из Челябинска.

"Это все очень грустно и очень неожиданно, ведь совсем недавно Ян Дайкема давал весьма сдержанные комментарии. Возможно, на решение повлияло давление общественности, — сказал Юсков по телефону корреспонденту агентства "Р-Спорт". — Невольно вспоминаешь политические тенденции, которые есть в мире. Непонятно, что происходит, и непонятно, что будет дальше. И от этого еще печальнее".

Команда России в составе Руслана Захаров, Владимира Григорьева, Виктора Ана и Семена Елистратова после эстафеты на 5000 метров на соревнованиях по шорт-треку среди мужчин на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Кравцов уверен в "чистоте" российских конькобежцев и шорт-трекистов
Но грустить конькобежцам особо некогда. Нужно бороться за шанс выступить на первом в истории чемпионате Европы сразу по двум видам многоборья, нужно квалифицироваться на чемпионат мира и все это необходимо сделать на чемпионате России в Коломне. В состав сборной на чемпионат Европы по итогам стартов в Коломне могут быть включены обладатели лучшей суммы баллов на дистанциях 500+1000 м в спринтерском многоборье и 1500+3000 м у женщин/1500+5000 у мужчин в классическом многоборье. Тренерский штаб сборной России оставляет за собой право включить спортсмена в состав тренерским решением, в качестве кандидатов рассматриваются те из них, кто попадал в топ-5 на этапах Кубка мира в соответствующих видах программы.

Также чемпионат России в Коломне является квалификационным для участия в чемпионате мира на отдельных дистанциях, который пройдет в южнокорейском Канныне 9-12 февраля.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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