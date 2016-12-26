Команда Брагина стартует на молодежном чемпионате мира 2017 года

МОСКВА, 26 дек – Р-Спорт, Семен Галькевич. Матчем против хозяев турнира, сборной Канады, в ночь с понедельника на вторник по московскому времени молодежная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) начнет выступление на чемпионате мира 2017 года, для Валерия Брагина этот турнир станет пятым в качестве главного тренера российской "молодежки".

В прошлые годы Брагин неизменно доводил сборную России до финала турнира, в Баффало-2011 команда выиграла золото, в Калгари-2012, Торонто-2015 и Хельсинки-2016 стала серебряным призером.

На чемпионате мира-2017 сборная России сыграет в группе B с командами Канады, США, Словакии и Латвии. Россияне на групповом этапе будут играть в Торонто ("Эйр Канада Центр"), решающие матчи турнира пройдут в Монреале ("Белл Центр"), где на первом этапе в группе A сыграют финны, шведы, чехи, датчане и швейцарцы.

Самсонов — номер один

По сравнению с предыдущим турниром в составе сборной России значительно сократилось количество игроков, выступающих в канадских молодежных лигах. Если в Хельсинки серебро чемпионата мира добывали девять "легионеров" из Канады, то теперь таких игроков в составе только четыре: защитники Михаил Сергачев ("Виндзор"), Сергей Зборовский ("Реджайна"), форварды Яков Тренин ("Гатино"), Денис Гурьянов ("Техас").

В состав команды Брагина вошли пять хоккеистов, выступавших за молодежную сборную России на предыдущем турнире: вратарь Илья Самсонов, защитники Егор Воронков и Егор Рыков, нападающие Александр Полунин и Кирилл Капризов. "Самсонов будет у нас основным вратарем на турнире, — сказал Валерий Брагин. — Если наш первый номер будет в порядке, то у второго будет максимум игра с латышами".

Капитаном команды тренерский штаб выбрал Капризова, а его ассистентами на турнире станут Рыков и нападающий Данила Квартальнов.

"Это высокая честь и большая ответственность для меня, — заявил Капризов. — Приложу все усилия, чтобы проявить себя как настоящий капитан и лидер команды. Знаю, как молодежный чемпионат мира популярен в нашей стране и как много болельщиков будут не спать ночами и следить за играми. Чувствуем эту поддержку и будем стараться порадовать всех результатом и игрой".

© REUTERS/ Steve Mitchell-USA TODAY Sports Хоккеист Илья Самсонов надевает свитер команды "Вашингтон Кэпиталз"

Минимум голов в контрольных матчах

В преддверии турнира молодежная сборная России провела три контрольных матча, которые должны были помочь тренерскому штабу Валерия Брагина, в который входят главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ и только весной завершивший карьеру игрока Юрий Бабенко, определиться с составом.

После матча со СКА в Новогорске, проигранного со счетом 0:2, расположение команды покинули шесть игроков (защитники Михаил Епишин и Руслан Петрищев, нападающие Михаил Котляревский, Михаил Мальцев, Артем Артемов и Роман Ивашов), а после сыгранных уже в Канаде матчей со сборными Дании (2:1 ОТ) и Швеции (0:4) были названы фамилии пяти хоккеистов, которые не вошли в окончательную заявку на турнир (защитники Камиль Фазылзянов и Артем Чмыхов, нападающие Никита Ли, Никита Коростелев и Артур Тянулин).

"Конечно, беспокоит, что так мало забивали в контрольных матчах, — сказал Кирилл Капризов. — Мы очень серьезно готовились, и проделанная работа не должна пройти даром. Турнир еще даже не начался, поэтому итоги нашей работы подводить рано. Контрольные игры остаются в прошлом, надо принять их результат, сделать выводы, помнить о допущенных ошибках. Отдаем себе отчет, какого уровня хоккей будет на чемпионате мира, и чтобы выступить успешно, надо ему соответствовать".

© РИА Новости. Константин Чалабов Перейти в фотобанк Главный тренер молодежной сборной по хоккею Валерий Брагин. Архивное фото

Канада — главный фаворит турнира в отсутствие Лайне, Мэттьюса и Проворова

Молодежный чемпионат мира традиционно отличается непредсказуемостью. Достаточно сказать, что за последние шесть лет турнир выиграли пять разных сборных. Главным фаворитом турнира будут канадцы, победители чемпионата мира 2015 года, также проходившего в Торонто и Монреале. В составе команды выступят Дилан Строум, второй год подряд назначенный капитаном "кленовых листьев", третий номер последнего драфта НХЛ Пьер-Люк Дюбуа и уже имеющий опыт выступлений на МЧМ Мэттью Барзал.

Целая россыпь звезд не выступит на турнире, так как уже сегодня играет ведущие роли в клубах Национальной хоккейной лиги. Среди них россиянин Иван Проворов, канадцы Трэвис Конечны (оба — "Филадельфия") и Митч Марнер, американцы Остон Мэттьюс (оба – "Торонто"), Зак Веренски ("Коламбус"), Мэттью Ткачук ("Калгари"), финны Патрик Лайне ("Виннипег") и Ессе Пульюярви ("Эдмонтон").

Групповой этап турнира продлится до 31 декабря, 2 января состоятся четвертьфинальные матчи, 4 января – полуфиналы, а матч за третье место и финал намечены на 5 января.

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