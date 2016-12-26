Матч МЧМ по хоккею между Россией и Канадой начнется с минуты молчания

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт, Семен Галькевич. Матч молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет) между сборными России и Канады начнется с минуты молчания в память о жертвах крушения самолета Министерства обороны РФ над Черным морем, сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Направлявшийся в Сирию самолет упал в море в воскресенье утром, спустя несколько минут после взлета из сочинского аэропорта, где он совершал дозаправку. На борту, по уточненным данным, находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

"Матч молодежного чемпионата мира между сборными России и Канады начнется с минуты молчания в память о людях, погибших 25 декабря при крушении самолета Минобороны в Адлере", – заявили в пресс-службе ФХР.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января. Россияне сыграют с командой Канады в первом матче турнира 26 декабря.

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