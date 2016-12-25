Все матчи КХЛ в воскресенье и понедельник начнутся с минуты молчания

МОСКВА, 25 дек — Р-Спорт, Александр Рогулев. Все матчи регулярного чемпионата КХЛ в воскресенье и понедельник начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате крушения самолета Ту-154 Минобороны России, сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе лиги.

В воскресенье утром следовавший из Сочи в Сирию самолет Минобороны РФ, на борту которого находились 92 человека, потерпел крушение в Черном море. Среди пассажиров были артисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, представители СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, военнослужащие и госслужащие.

"Все матчи регулярного чемпионата КХЛ в воскресенье и понедельник начнутся с минуты молчания", — сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе КХЛ.

Ранее с минуты молчания начался матч в Омске между местным "Авангардом" и челябинским "Трактором". Также о подобной акции сообщили пресс-службы тольяттинской "Лады" и московского ЦСКА, которые соответственно проведут свои матчи в воскресенье (с "Северсталью") и понедельник (с "Локомотивом").

Кроме того, Высшая хоккейная лига (ВХЛ) на своем официальном сайте объявила, что все матчи чемпионата в воскресенье будут также начинаться с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе. Всего на воскресенье запланированы четыре встречи в ВХЛ, первая из которых ("Торос" в Нефтекамске принимает балашихинское "Динамо") началась в 15:00 по московскому времени.

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