Острава ждет: в Челябинске определили участников ЧЕ по фигурному катанию

ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек – Р-Спорт, Елена Дьячкова. Завершившийся в Челябинске чемпионат России по фигурному катанию определил первых российских участников январского чемпионата Европы. По итогам соревнований путевки в чешскую Остраву забронировали себе Евгения Медведева, Мария Сотскова, Михаил Коляда, Александр Самарин, Ксения Столбова/Федор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Александра Степанова/Иван Букин.

Обладатели третьих квот во всех видах – мужском и женском одиночном катании, в спортивных танцах и в парах — определятся в воскресенье по итогам тренерского совета и исполкома Федерации фигурного катания на коньках России.

Новый триумф Медведевой

Медведева защитила титул чемпионки России, триумфально выиграв соревнования в Челябинске. Фигуристка превзошла три лучших мировых достижения, хотя на национальных чемпионатах мировые рекорды не засчитываются. Медведева была практически безупречна и в короткой (80,08), и в произвольной (153,49) программах, не оставив своим соперницам шансов и набрав в общей сумме 233,57 балла.

В произвольном прокате действующая чемпионка Европы и мира впервые на соревнованиях прыгнула каскад из трех тройных прыжков, чем удивила даже своих тренеров.

"Я была уверена в том, что мои тренеры даже не подозревали, что пойду "сальхов-тулуп-тулуп". Я смеялась над тем, что у меня получилось удивить даже Этери Георгиевну (Тутберидзе)", — сказала Медведева после выступления, отметив, что, хоть третий тройной в каскаде и не принесет ей баллов, но… "Я же умею, почему бы не сделать?" — заявила спортсменка.

© РИА Новости. Павел Лисицын Перейти в фотобанк Евгения Медведева выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске

Второй на чемпионате страны стала 14-летняя Алина Загитова. После короткой программы еще одна ученица Тутберидзе шла третьей, однако во второй день соревнований после исполнения своей сложной произвольной юная фигуристка поднялась на строчку выше. Серебряным призерам гарантировано участие в чемпионате Европы, однако в Остраву Загитова поехать не сможет из-за возраста, и это право автоматически будет передано бронзовому медалисту, которым стала Сотскова, проводящая первый сезон на взрослом уровне.

© РИА Новости. Павел Лисицын Перейти в фотобанк Алина Загитова выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске

После произвольной программы Сотскова вышла к журналистам в слезах, несмотря на то, что впервые в карьере стала призером взрослого чемпионата страны. "Я плакала, наверное, потому что не до конца довольна своим выступлением. Место для меня, конечно, играет роль, но я в основном ставлю перед собой задачу чисто катать и каждый раз делать лучше", — заявила она.

© РИА Новости. Павел Лисицын Перейти в фотобанк Мария Сотскова выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске

Четвертой в Челябинске стала Анна Погорилая, выступавшая на чемпионате России с травмой колена, полученной на тренировке. Именно она — бронзовый призер чемпионата мира-2016 — является главной претенденткой на третью вакантную путевку на европейский турнир.

© РИА Новости. Павел Лисицын Перейти в фотобанк Анна Погорилая выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске

Возвращение Столбовой и Климова

Ксения Столбова и Федор Климов выиграли соревнования спортивных пар. Для дуэта чемпионат России стал первым турниром в сезоне, так как спортсмены были вынуждены пропустить этапы Гран-при из-за воспаления надкостницы голени у партнерши. Спортсменка прошла курс лечения в США и лишь в середине ноября вернулась к тренировкам на льду, но Столбова и Климов приняли решение не отказываться от участия в чемпионате страны.

После короткой программы они занимали второе место (77,47), уступая победителям Финала Гран-при в Марселе Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову (80,04), но в произвольной обошли своих товарищей по команде тренера Нины Мозер и вырвали победу с разницей менее балла – 220,12 у Столбовой/Климова и 219,19 у Тарасовой/Морозова.

"Было много ошибок. Может, не совсем явных и серьезных, но они были, — сказал Климов после выступления. — Мы показали то, что могли на данный момент. Это мало, конечно, но на данный момент нормально. Нашей целью и задачей на чемпионат России было прокатать две программы, мы с этим справились, и отобраться на чемпионаты Европы и мира, с этим мы тоже справились, так что все нормально".

"Самое главное — мы отобрались на чемпионат Европы, — прокомментировал итоги соревнований Морозов. — Нельзя сказать, что результат нас устраивает, но мы понимаем, из-за чего он такой. Еще осталась усталость после Финала Гран-при. Но я не думаю, что мы будем сильно расстраиваться. В принципе все нормально. В этом году чемпионат России начинался раньше, чем обычно, поэтому сроки были совсем сжатые. Но мы боролись".

© РИА Новости. Павел Лисицын Перейти в фотобанк Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступают в произвольной программе парного катания на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске

Бронзовыми призерами впервые в карьере стали Наталья Забияко и Александр Энберт, которые также тренируются в группе Мозер (201,91).

Коляда — чемпион, Ковтун — лишь третий

Чемпионом России впервые в карьере стал фигурист Михаил Коляда, представляющий Санкт-Петербург. Он уверенно лидировал после короткой программы, набрав за прокат, в котором почти не допустил помарок, 95,33 балла. А вот трехкратный чемпион страны Максим Ковтун с короткой программой не справился, приземлившись на две ноги после четверного сальхова, сорвав каскад и потеряв большое количество баллов. В итоге бронзовый призер чемпионата Европы-2016 после первого дня соревнований шел лишь седьмым, имея призрачные шансы на попадание на пьедестал почета.

Главной сенсацией в короткой программе стал 18-летний Александр Самарин, который чуть более недели назад был вторым в Финале юниорского Гран-при в Марселе. В Челябинске в коротком прокате Самарин, который позже признался, что ехал на турнир, не думая всерьез о местах на пьедестале почета, стал вторым (87,41). Третьим шел опытный Сергей Воронов (85,89).

© РИА Новости. Павел Лисицын Перейти в фотобанк Александр Самарин выступает в произвольной программе мужского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске

Коляда, хоть и с падением на четверном лутце, но без особых проблем удержал свое лидерство и в произвольной программе (188,15 и 283,48 в сумме), завоевав первое золото чемпионата страны в карьере.

"Я пока еще не осознал, что стал чемпионом России. Честно говоря, у меня были сегодня достаточно серьезные ошибки, но в целом я доволен, прокат прошел очень хорошо. Но все равно есть, куда расти", — сказал Коляда журналистам сразу после победного выступления.

© РИА Новости. Павел Лисицын Перейти в фотобанк Михаил Коляда выступает в произвольной программе мужского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске

"Это была цель моей жизни — я мечтала вырастить чемпиона России, и я его вырастила! Теперь можно ставить планки повыше, следующей будет чемпионат Европы и стабилизация четверных прыжков. Сейчас у Миши в арсенале три четверных прыжка: сальхов, лутц и тулуп. Но пока стабильно получается только тулуп, а сальхов и лутц не всегда. Поэтому надо стабилизировать все прыжки. А если будут три стабильных четверных прыжка, мы будем конкурентоспособны на мировом уровне", — заявила агентству "Р-Спорт" тренер спортсмена Валентина Чеботарева.

Самарин, хоть и ошибся в произвольной программе, не перейдя на взрослый вариант исполнения с юниорского, но сохранил стабильность, показав третий результат во второй день соревнований (172,33) и сохранив за собой вторую строчку в сумме (259,74).

Бронзовым призером стал Ковтун, откатавший в произвольной не без помарок, но прыгнувший четверные сальхов и тулуп и показавший второй результат (172,72 и 249,37 в сумме). "Я доволен тем, что сегодня в очередной раз в этом сезоне собрался. Сейчас я переживаю некий переходный период в моей голове, а, может, и в теле. Я знаю свои цели. Да, у меня получается чересчур тернистый путь, но, думаю, от этого в конце будет слаще то, к чему я приду", — заявил Ковтун после выступления.

© РИА Новости. Павел Лисицын Перейти в фотобанк Максим Ковтун выступает в произвольной программе мужского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске

Шестое золото Бобровой/Соловьева

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев уверенно выиграли чемпионат России и в шестой раз в карьере завоевали титул сильнейшей танцевальной пары страны. В короткой программе судьи за чистейший прокат поставили им баллы, превышающие мировой рекорд канадцев Тессы Вирчу/Скотта Мойра (80,50) – 81,40. В произвольной лидерам сборной России также не было равных – 115,86 и 197,26 в сумме (снова выше мирового рекорда Вирчу и Мойра, составляющего 197,22).

© РИА Новости. Павел Лисицын Перейти в фотобанк Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев выступают в произвольной программе танцев на льду на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске

"Приятно закончить этот год на хорошей ноте чистыми прокатами с первым местом чемпионата России в шестой раз! Мы, конечно, очень довольны и счастливы. Мы сделали подарок не только себе, но и тем, кто за нас переживает — это родители, родственники, близкие, друзья, болельщики. Надеюсь, мы сделали праздник для всех них", — сказал Соловьев после победы.

"Тренеры тоже нами довольны, это для меня самое главное. Мы работаем как одна команда, и такой результат! Сегодня мы рады чистому прокату, который мы показали, может, не на 100%, но на 95", — добавила Боброва.

Серебро чемпионата России впервые в карьере завоевали Александра Степанова/Иван Букин, ранее сделавшие большой шаг вперед в своей карьере уже на этапах Гран-при в нынешнем сезоне. За короткую программу дуэт получил 76,47 балла, за произвольную – 113,07, а в сумме – 189,54.

"Думаю, это для всех наших близких, тренеров, болельщиков подарочек к Новому году. Для нас самих это тоже огромная радость. Мы очень счастливы, что получили такие баллы! Это для нас еще один шаг вперед после Гран-при, и мы рады сегодняшнему дню, довольны своим прокатом", — заявила Степанова.

© РИА Новости. Павел Лисицын Перейти в фотобанк Александра Степанова и Иван Букин выступают в произвольной программе танцев на льду на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске

Судьбу бронзы в Челябинске решили всего 0,17 балла. В коротком танце третьими были Виктория Синицина/Никита Кацалапов (73,78), а четвертыми — Елена Ильиных/Руслан Жиганшин (73,22). В произвольной пары местами поменялись – Ильиных и Жиганшин показали третий результат (105,06), но при этом лишились балла за "падение деталей костюма". Синицина и Кацалапов были четвертыми (104,67), но смогли удержать за собой третью строчку в сумме – 178,45 против 178,28 у конкурентов.

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