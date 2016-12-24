Баскетболистки УГМК завоевали Кубок России

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт. Баскетболистки екатеринбургского УГМК обыграли в финале Кубка России курское "Динамо" и в восьмой раз в истории завоевали трофей.

Субботняя встреча, прошедшая в Курске, завершилась победой УГМК со счетом 66:60 (11:14, 25:19, 11:18, 19:9). В составе УГМК Ольга Артешина набрала 18 очков, Евгения Белякова – 15. Дабл-дабл сделала Наталья Виеру (10 очков, 11 подборов). У "Динамо" 15 баллов в активе Анастасии Логуновой, еще 14 у Елены Кирилловой.

Екатеринбургский клуб завоевал восьмой Кубок России в своей истории и является рекордсменом по этому показателю. "Динамо" выигрывало трофей дважды.

Ранее в субботу в матче за третье место оренбургская "Надежда" со счетом 72:71 обыграла московское "Динамо".

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