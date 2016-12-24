Лыжница Иванова заявила, что FIS отстранила ее от соревнований

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Призер чемпионата мира-2013 и участница Олимпиады в Сочи российская лыжница Юлия Иванова заявила агентству "Р-Спорт", что получила уведомление от Международной федерации лыжного спорта (FIS) об отстранении от соревнований.
"Да, (меня уведомили), я прокомментирую это отстранение. Я сдала все допинг-тесты в соответствии с правилами антидопингового агентства. Все тесты всегда проходят в присутствии антидопингового контролёра. Я не производила никаких манипуляций с бутылками для допинг-теста, не царапала их и не повреждала. И не сыпала в мочу каких-либо веществ", — заявила Иванова.
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