Лыжница Иванова заявила, что FIS отстранила ее от соревнований

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Призер чемпионата мира-2013 и участница Олимпиады в Сочи российская лыжница Юлия Иванова заявила агентству "Р-Спорт", что получила уведомление от Международной федерации лыжного спорта (FIS) об отстранении от соревнований.

В пятницу FIS по результатам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований. Позже Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) сообщила, что расследование в отношении шести российских лыжников, отстраненных FIS, касается механических повреждений пробирок.

"Да, (меня уведомили), я прокомментирую это отстранение. Я сдала все допинг-тесты в соответствии с правилами антидопингового агентства. Все тесты всегда проходят в присутствии антидопингового контролёра. Я не производила никаких манипуляций с бутылками для допинг-теста, не царапала их и не повреждала. И не сыпала в мочу каких-либо веществ", — заявила Иванова.

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