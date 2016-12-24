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Спорт

Аналитик: Родченков мог законно вывозить медикаменты в личном багаже

01:1124.12.2016
15638222
Григорий Родченков. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Мельников
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ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков теоретически мог вывозить медикаменты из Северной Америки на законных основаниях в личном багаже, заявила в пятницу РИА Новости адвокат Дженнифер Лопес, специализирующаяся на вопросах международной торговли и таможенного контроля.

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Путин: Родченкова должны были заметить при перевозке запрещенных препаратов
Таким образом она ответила на просьбу прокомментировать высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу того, что Родченков, до назначения главой московской антидопинговой лаборатории работавший в Канаде, превратил допинг в личный бизнес. Российский лидер выразил непонимание того, как человек, перемещавший запрещенные препараты через государственную границу США и Канады, мог быть никем не замечен.

"Вероятнее всего, этот человек мог провозить медикаменты в личном багаже", — прокомментировала Лопес. По ее словам, это определяется инструкцией по нормативным процедурам Федерального управления по контролю за качеством продуктов и лекарственных препаратов (FDA).

Антидопинговая лаборатория. Архивное фото
© Фото: Максим Коняев, агентство "PR+SPORT"
Эксперт: Родченков при вывозе препаратов из США должен был иметь разрешение
Согласно этому документу, "FDA может позволить доставку (продукции), когда количество и показания к применению очевидно говорят об использовании в личных целях, а также если продукт не представляет необоснованного риска для пользователя".

Там также отмечается, что "всесторонний контроль за небольшими по стоимости и объемам партиями импорта не является оправданным". Наряду с этим подчеркивается, что сотрудники FDA "не досматривают личный багаж, это вменяется в обязанности таможенной службе". Как добавила Лопес, "если речь не идет о личном багаже и использовании в личных целях, продукция должна быть зарегистрирована FDA и соответствовать правилам, установленным для медикаментов".

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Никольский
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Родченков превратил применение допинга в личный бизнес, заявил Путин
После отставки с поста директора московской лаборатории Родченков уехал в США, в интервью местной прессе объявил о "государственной системе" допинга в России, а позднее стал информатором WADA. В России считают, что еще в бытность спортивным функционером Родченков сам распространял запрещенные препараты среди спортсменов.

Сам Родченков пока не ответил на просьбу РИА Новости о комментарии. Представители Таможенно-пограничной службы США сообщили, что работают над запросом.

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