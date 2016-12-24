Аналитик: Родченков мог законно вывозить медикаменты в личном багаже

ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков теоретически мог вывозить медикаменты из Северной Америки на законных основаниях в личном багаже, заявила в пятницу РИА Новости адвокат Дженнифер Лопес, специализирующаяся на вопросах международной торговли и таможенного контроля.
"Вероятнее всего, этот человек мог провозить медикаменты в личном багаже", — прокомментировала Лопес. По ее словам, это определяется инструкцией по нормативным процедурам Федерального управления по контролю за качеством продуктов и лекарственных препаратов (FDA).
Там также отмечается, что "всесторонний контроль за небольшими по стоимости и объемам партиями импорта не является оправданным". Наряду с этим подчеркивается, что сотрудники FDA "не досматривают личный багаж, это вменяется в обязанности таможенной службе". Как добавила Лопес, "если речь не идет о личном багаже и использовании в личных целях, продукция должна быть зарегистрирована FDA и соответствовать правилам, установленным для медикаментов".
Сам Родченков пока не ответил на просьбу РИА Новости о комментарии. Представители Таможенно-пограничной службы США сообщили, что работают над запросом.