Аналитик: Родченков мог законно вывозить медикаменты в личном багаже

ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков теоретически мог вывозить медикаменты из Северной Америки на законных основаниях в личном багаже, заявила в пятницу РИА Новости адвокат Дженнифер Лопес, специализирующаяся на вопросах международной торговли и таможенного контроля.

Таким образом она ответила на просьбу прокомментировать высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу того, что Родченков, до назначения главой московской антидопинговой лаборатории работавший в Канаде, превратил допинг в личный бизнес. Российский лидер выразил непонимание того, как человек, перемещавший запрещенные препараты через государственную границу США и Канады, мог быть никем не замечен.

"Вероятнее всего, этот человек мог провозить медикаменты в личном багаже", — прокомментировала Лопес. По ее словам, это определяется инструкцией по нормативным процедурам Федерального управления по контролю за качеством продуктов и лекарственных препаратов (FDA).

Согласно этому документу, "FDA может позволить доставку (продукции), когда количество и показания к применению очевидно говорят об использовании в личных целях, а также если продукт не представляет необоснованного риска для пользователя".

Там также отмечается, что "всесторонний контроль за небольшими по стоимости и объемам партиями импорта не является оправданным". Наряду с этим подчеркивается, что сотрудники FDA "не досматривают личный багаж, это вменяется в обязанности таможенной службе". Как добавила Лопес, "если речь не идет о личном багаже и использовании в личных целях, продукция должна быть зарегистрирована FDA и соответствовать правилам, установленным для медикаментов".

После отставки с поста директора московской лаборатории Родченков уехал в США, в интервью местной прессе объявил о "государственной системе" допинга в России, а позднее стал информатором WADA. В России считают, что еще в бытность спортивным функционером Родченков сам распространял запрещенные препараты среди спортсменов.

Сам Родченков пока не ответил на просьбу РИА Новости о комментарии. Представители Таможенно-пограничной службы США сообщили, что работают над запросом.