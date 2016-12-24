Эксперт: Родченков при вывозе препаратов из США должен был иметь разрешение

ВАШИНГТОН, 24 дек – РИА Новости. Вывоз медицинских препаратов из США Григорием Родченковым не мог проходить без наличия соответствующих лицензий и проверок ответственных ведомств США, считает бывший сотрудник ряда госструктур, в том числе Нацбезопасности США, а ныне ведущий авторской программы "Закулисье политики" Джастин Рассел.
"Если он действительно экспортировал это в больших объемах, очень трудно поверить, что регулярная перевозка медикаментов, о которой президент Путин говорит, происходила свободно. Но и здесь ответственность не только на США, но и на России, которая эти препараты впускала на свою территорию", — сказал Рассел РИА Новости.
После отставки с поста директора московской лаборатории Родченков уехал в США, в интервью местной прессе объявил о "государственной системе" допинга в России, а позднее стал информатором WADA. В России считают, что еще в бытность спортивным функционером Родченков сам распространял запрещенные препараты среди спортсменов.