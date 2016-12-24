Эксперт: Родченков при вывозе препаратов из США должен был иметь разрешение

ВАШИНГТОН, 24 дек – РИА Новости. Вывоз медицинских препаратов из США Григорием Родченковым не мог проходить без наличия соответствующих лицензий и проверок ответственных ведомств США, считает бывший сотрудник ряда госструктур, в том числе Нацбезопасности США, а ныне ведущий авторской программы "Закулисье политики" Джастин Рассел.

Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в пятницу заявил, что не может поверить, что экс-директор московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков, перевозя запрещенные препараты через границы США и Канады, ни разу не был замечен властями этих стран.

"Если он действительно экспортировал это в больших объемах, очень трудно поверить, что регулярная перевозка медикаментов, о которой президент Путин говорит, происходила свободно. Но и здесь ответственность не только на США, но и на России, которая эти препараты впускала на свою территорию", — сказал Рассел РИА Новости.

"Кроме того, в США эта отрасль очень зарегулирована. Контроль осуществляет Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств, Управление по контролю за оборотом медикаментов и, конечно, пограничная служба и таможня, которая смотрит за тем, что вывозится и что завозится. И в зависимости от типа препарата ты обязан иметь соответствующие лицензии. Перевозка такого количества препаратов, конечно, должна была привлечь внимание ведомств", — уверен он.

После отставки с поста директора московской лаборатории Родченков уехал в США, в интервью местной прессе объявил о "государственной системе" допинга в России, а позднее стал информатором WADA. В России считают, что еще в бытность спортивным функционером Родченков сам распространял запрещенные препараты среди спортсменов.