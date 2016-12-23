Рябинский будет добиваться оправдания Поветкина

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский будет добиваться оправдания российского боксера Александра Поветкина и возмещения материального и морального ущерба. Об этом промоутер заявил агентству "Р-Спорт".

"Понятия не имею пока (какой исход будет наилучшим). Будем добиваться оправдания (Поветкина) и компенсации нам ущерба. И материального, и морального", — сказал Рябинский по телефону.

Ранее в своем Twitter президент "Мира бокса" отмечал, что в допинг-пробе российского боксера Александра Поветкина от 13 декабря не было обнаружено допинга.

Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге должен был провести бой за звание временного чемпиона WBC с канадским боксером Бермейном Стиверном. Однако бой был отменен в связи с тем, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенное вещество остарин.

Будем бороться! Спасибо Вам всем огромное огромное за поддержку от нас с Сашей!!! Нам это очень важно! Спасибо! — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 23 декабря 2016 г.

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