Рябинский заявил, что в 2017 году будет суд по новому делу Поветкина

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В 2017 году состоится судебное разбирательство по новому делу российского боксера Александра Поветкина в связи со скандалами, связанными с допинг-пробами спортсмена, заявил президент промоутерской компании "Мир бокса" Дмитрий Рябинский в интервью с "Р-Спорт".

"Что касается боев и прочего: нас ждет большой суд в следующем году. Будем судится, будем смотреть, что это и как с этим бороться. Это уже дальше не Сашина война, а моя война с адвокатами. Будем выгрызать свои права", — сказал Рябинский по телефону.

Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге должен был провести бой за звание временного чемпиона WBC с канадским боксером Бермейном Стиверном. Однако бой был отменен в связи с тем, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенное вещество остарин.

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