CAS дисквалифицировал тренера легкоатлеток Степановой и Купиной на 10 лет

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Тренер российских легкоатлеток Юлии Степановой, которая являлась информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), и Екатерины Купиной Владимир Мохнев дисквалифицирован на 10 лет, следует из пресс-релиза Спортивного арбитражного суда (CAS).
В ноябре 2015-го года комиссия WADA рекомендовала пожизненно отстранить Мохнева от работы за нарушение антидопинговых правил, в частности, за то, что он снабжал допингом спортсменов.
"Среди прочего было установлено, что Владимир Мохнев занимался хранением и распространением запрещенных веществ. Срок действия 10-летней дисквалификации начинается с 23 декабря 2016 года", — сообщается в релизе CAS.
CAS в этом деле действовал, как уполномоченный орган первой инстанции, вместо Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая к моменту вынесения приговора была отстранена. Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) временно отстранила ВФЛА после доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о нарушении антидопинговых правил в России.
Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>