CAS дисквалифицировал тренера легкоатлеток Степановой и Купиной на 10 лет

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Тренер российских легкоатлеток Юлии Степановой, которая являлась информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), и Екатерины Купиной Владимир Мохнев дисквалифицирован на 10 лет, следует из пресс-релиза Спортивного арбитражного суда (CAS).

Немецкий телеканал ARD 3 декабря 2014 года выпустил в эфир документальный фильм, в котором сообщалось о систематическом применении допинга российскими легкоатлетами. Седьмого декабря была показана вторая часть фильма, а 6 марта 2016-го вышла третья часть фильма о допинге в российском спорте. Одним из героев фильма стал тренер Мохнев, который обвинялся авторами в нарушении антидопинговых правил.

В ноябре 2015-го года комиссия WADA рекомендовала пожизненно отстранить Мохнева от работы за нарушение антидопинговых правил, в частности, за то, что он снабжал допингом спортсменов.

"Среди прочего было установлено, что Владимир Мохнев занимался хранением и распространением запрещенных веществ. Срок действия 10-летней дисквалификации начинается с 23 декабря 2016 года", — сообщается в релизе CAS.

CAS в этом деле действовал, как уполномоченный орган первой инстанции, вместо Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая к моменту вынесения приговора была отстранена. Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) временно отстранила ВФЛА после доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о нарушении антидопинговых правил в России.

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