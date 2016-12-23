Фигуристы Боброва и Соловьев в шестой раз выиграли ЧР в танцах на льду

ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек — Р-Спорт. Фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев победили в танцах на льду на чемпионате России, который проходит в Челябинске.

Боброва и Соловьев в пятницу получили от судей за произвольный танец 115,86 балла и в сумме набрали 197,26. Второе место у Александры Степановой и Ивана Букина — 189,54 балла в сумме. Бронзовыми призерами стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в активе которых 178,45 балла.

Олимпийские чемпионы Сочи-2014 в командных соревнованиях Боброва и Соловьев выиграли чемпионат России в шестой раз.

Турнир в Челябинске в субботу 24 декабря закроют произвольные программы пар и женщин.

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