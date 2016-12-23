Легкоатлетка Анастасия Баздырева дисквалифицирована на два года за допинг

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение дисквалифицировать российскую легоатлетку Анастасию Баздыреву на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает "Р-Спорт", ссылаясь на пресс-релиз CAS.

"Анастасия Баздырева была признана виновной в нарушении статьи 32.2(b) правил соревнований IAAF, которая касается "использования или попытки использования атлетом запрещенных субстанций или запрещенных методов", в связи с чем на нее было наложено двухлетнее отстранение, которое вступает в силу с 24 августа 2015 года", — говорится в сообщении суда.

Помимо этого, у спортсменки будут изъяты все медали и призы, выигранные ей в период с 23 апреля 2014 года по 24 августа 2015 года. Результаты легкоатлетки будут автоматически аннулированы.

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