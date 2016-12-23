Российских лыжников оповестили об отстранении от гонок под эгидой FIS

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Российские лыжники оповещены о том, что отстранение от соревнований под эгидой Международной федерацией лыжных гонок (FIS) вступает в силу с 22 декабря 2016 года, сообщили агентству "Р-Спорт" в Федерации лыжных гонок России.

FIS в пятницу объявила об отстранении от международных соревнований шести спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В их отношении ведется расследование МОК.

"Спортсмены оповещены о том, что отстранение от соревнований под эгидой FIS вступает в силу с 22 декабря 2016 года, — говорится в пресс-релизе ФЛГР, поступившем в распоряжение агентства "Р-Спорт". — Фамилии отстраненных спортсменов в данной ситуации озвучиваться не будут, убедительная просьба отнестись к этому с пониманием".

В релизе также отмечается, что ФЛГР, "учитывая сложность ситуации, на время расследования ограничивается данным заявлением и убедительно просит не беспокоить спортсменов сборной России".

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