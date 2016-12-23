FIS будет работать совместно с ФЛГР для восстановления прав лыжников

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Международная федерация лыжного спорта (FIS) будет работать совместно с Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР) для восстановления прав российских лыжников, заявил президент организации Джанфранко Каспер.

В Лондоне 9 декабря была представлена вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в спорте во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи, в которой утверждалось, что более одной тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили от этого выгоду в 30 видах спорта на разных турнирах.

"Результаты доклада Макларена серьезно повредили целостности спорта, и мы полны решимости обеспечить необходимые меры, которые будут предприняты для наказания за преступления. Мы будем работать вместе с Федерацией лыжных гонок России по восстановлению российского сообщества лыжных гонок, и мы искренне рассчитываем на их приверженность чистому спорту", — сказал Каспер, чьи слова приводит официальный сайт FIS.

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