FIS будет работать совместно с ФЛГР для восстановления прав лыжников

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Международная федерация лыжного спорта (FIS) будет работать совместно с Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР) для восстановления прав российских лыжников, заявил президент организации Джанфранко Каспер.
"Результаты доклада Макларена серьезно повредили целостности спорта, и мы полны решимости обеспечить необходимые меры, которые будут предприняты для наказания за преступления. Мы будем работать вместе с Федерацией лыжных гонок России по восстановлению российского сообщества лыжных гонок, и мы искренне рассчитываем на их приверженность чистому спорту", — сказал Каспер, чьи слова приводит официальный сайт FIS.
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