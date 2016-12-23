Можно гордиться российскими шахматистами и шахматной школой, заявил Путин

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил, что можно гордиться отечественной шахматной школой и российскими шахматистами.

Россиянин Сергей Карякин лишь на тай-брейке проиграл действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену в матче за мировую шахматную, который проходил в Нью-Йорке 11-30 ноября. Счет матча после 12 партий с классическим контролем времени был равным — 6:6. Карлсен вырвал победу на тай-брейке в четырех партиях в быстрые шахматы — 3:1.

"Безусловно, мы можем гордиться своей шахматной школой. Мы хорошо знаем выдающихся шахматистов России: Алехина и так далее, современных наших выдающихся шахматистов. Мы гордимся нашими шахматистами и нашей шахматной школой", – заявил Путин.

Президент напомнил, что недавно в Сочи был открыт специальный шахматный центр для одаренных детей. "Но, конечно, этого недостаточно. Нужно, чтобы шахматы развивались по всей стране", — добавил Путин.

Путин также отметил, что шахматист Сергей Карякин достойно представил Россию в матче за звание чемпиона мира. "Наш шахматист достойно очень представлял Россию, нашу шахматную школу. Он боец. И я уверен, его победа еще впереди", — сказал он.

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