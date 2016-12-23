FIS отстранила шесть российских лыжников от участия в международных стартах

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпийских играх 2014 года в Сочи, от международных соревнований, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте организации.

Вторая часть доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о массовых манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов была представлена 9 декабря. В ней говорилось о том, что значительное число спортсменов из России в 30 видах спорта было вовлечено в манипуляции с допинг-пробами.

FIS после этого заявила, что тесно сотрудничает с Международным олимпийским комитетом (МОК) и WADA, чтобы принять необходимые меры, включая возможность дисквалификаций спортсменов.

"22 декабря МОК довел до сведения FIS, что открыто расследование предположительно из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи в отношении шести российских спортсменов, — говорится в сообщении. – Шесть спортсменов, в отношении которых открыто дисциплинарное производство, с 22 декабря временно отстранены от соревнований в связи с пунктом 7.9 правил".

"Расследование предполагаемых нарушений антидопинговых правил будет осуществляться дисциплинарной комиссией МОК. Обе организации – и МОК и FIS — будут сотрудничать и обмениваться информацией в ходе расследования", — отмечается в релизе.

При этом в тексте релиза также указывается, что по юридическим причинам FIS не может опубликовать имена спортсменов, в отношении которых проводится расследование.

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