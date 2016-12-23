МОК перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с ОИ-2010

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Международный олимпийский комитет (МОК) перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов, участвовавших в зимней Олимпиаде-2010 в Ванкувере, гласит пресс-релиз организации.

Как сообщал ранее глава медицинского и научного департамента МОК Ричард Баджетт, в наступающем году это будет приоритетным направлением работы его подразделения.

Президент МОК Томас Бах подтвердил, что решение о перепроверке проб принято на основании второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Ее эксперты утверждают, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого.

Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции в пятницу вновь заявил, что в России никогда не было и не будет никакой государственной системы поддержки допинга.

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