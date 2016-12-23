Путин: Родченкова должны были заметить при перевозке запрещенных препаратов

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Трудно поверить, что Родченков, перевозя запрещенные препараты через границы США и Канадаы, не был замечен властями этих стран, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Он отметил, что не может себе представить, что тот, кто перемещает через государственную границу Канады или США эти запрещенные препараты, никогда и никем не был замечен. "Многие из вас пересекают границу США и Канады, очень строгий контроль. Он постоянно сюда эту дрянь таскал, превратил это в свой бизнес личный, заставлял людей брать и применять. А тех, кто отказывался, скажем, как пловцы, он еще против них придумывал какие-то санкции", — сказал Путин.

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