Путин рассказал об изменениях в борьбе с допингом

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Владимир Путин надеется, что изменения, которые происходят в борьбе с допингом, помогут решить все проблемы в российском спорте.

Он подчеркнул, что надеется, что "те изменения, которые происходят, — и дело не только в кадрах, а в системно-структурных изменениях – они помогут нам решить все эти задачи".

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